Monitoraggio degli oceani dallo Spazio: countdown per il lancio del satellite Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich, tutti i momenti chiave

Countdown per il lancio del satellite per il monitoraggio degli oceani Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich.

Il satellite del progetto congiunto europeo-statunitense costruito per monitorare il cambiamento del livello del mare, sarà lanciato a bordo di un razzo-vettore Falcon 9 di Space X il 21 novembre alle 18:17 (17:17 GMT, 09:17 ora locale PST) dalla base area Vandenberg Air Force in California, USA.

Le condizioni meteorologiche saranno monitorate costantemente fino al preciso momento del lancio per stabilire se autorizzare il lancio.