E’ Monopoly mania: folla fuori dai negozi per l’edizione Bergamo

Dopo la ressa nei punti vendita Lidl per le scarpe, ciabatte e calzini in edizione limitata, fa discutere adesso la calca fuori dai negozi per acquistare l’edizione Bergamo di Monopoly. Il celebre gioco da tavola è uscito in una versione inedita, grazie ad un accordo tra il Comune e la Wnning Moves Italia, azienda specializzata nel settore, per rilanciare l’immagine della città lombarda colpita in maniera devastante dal coronavirus.

Il gioco sarà uguale alla versione classica, ma cambieranno i nomi delle vie, dei quartieri e delle piazze. Spuntano quindi San Vigilio e Viale delle Mura, Colli di Bergamo, Maresana e Valverde e tanto altro.

Restano anche imprevisti e probabilità, con qualche cambiamento realizzato ad hoc per i bergamaschi.

“Acquistando una scatola dell’edizione speciale contribuirete al Fondo di mutuo soccorso del Comune di Bergamo. La Winning Moves donerà diecimila euro – il corrispettivo della vendita di circa 300 scatole del gioco – per sostenere il fondo creato da Palazzo Frizzoni proprio durante i momenti più difficili della pandemia“, ha scritto su Twitter il sindaco Giorgio Gori.

Ecco quindi che è subito scattata la Monopoly Mania: così come accaduto per le scarpe del Lidl, in tantissimi si sono accalcati fuori dai negozi per accaparrarsi una delle 7mila scatole dell’edizione bergamasca, scatenando un’infinità di polemiche viste le norme anti-Covid.

