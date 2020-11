Montagna: quasi ultimata la briglia anti-frane nel Bellunese

Si avvia alla chiusura il cantiere attivato per l’installazione di una briglia “Samo Dam”, di concezione giapponese, a Cancia di Borca di Cadore, di contenere il rotolamento a valle di massi di grandi dimensioni eventualmente smossi da colate di detriti spesso messi in movimento in caso di precipitazioni ingenti. La struttura rientra in un più ampio pacchetto di interventi per un importo complessivo di 4,135 milioni di euro.

“Il cantiere di Cancia è il principale, e il più oneroso – fa presente il presidente della Provincia, Roberto Padrin – che abbiamo avviato negli ultimi anni. Ma non dimentichiamo nessuna delle altre situazioni di dissesto. La vivibilità della montagna passa anche dai piccoli interventi e con il settore difesa del suolo – conclude – stiamo lavorando proprio per questo”.