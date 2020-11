Morte Sean Connery, la moglie: “Soffriva di demenza, è morto in pace”

L’attore scozzese Sean Connery, deceduto ieri all’eta’ di 90 anni, soffriva di demenza. Lo ha rivelato la moglie Micheline Roquebrune al The Mail on Sunday. “E’ morto in pace, nel sonno ed era molto tranquillo. Sono stata con lui tutto il tempo e si e’ semplicemente spento. Era cio’ che voleva“, ha raccontato la francese con cui Connery si era sposato per la seconda volta nel 1975.

“Soffriva di demenza e ha avuto un effetto negativo su di lui“, ha rivelato. “Era meraviglioso e abbiamo avuto una vita meravigliosa insieme“, ha confidato Roquebrune. “Sara’ molto difficile senza di lui, lo so. Ma non poteva andare avanti per sempre e lui se n’e’ andato pacificamente”, ha aggiunto.