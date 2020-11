Un anno fa, la morte di 3 Vigili del Fuoco nell’attentato a Quargnento: Reggio Calabria ricorda la loro memoria [FOTO]

A un anno di distanza dal terribile attentato di Quargnento in provincia di Alessandria che ha comportato la morte di tre Vigili del Fuoco, appartenenti al Comando di quella provincia, Matteo GUASTALDO, Marco TRINCHES e Antonino CANDIDO, il comando di Reggio Calabria ha inteso ricordare la memoria dei tre Vigili organizzando una sobria cerimonia presso il Comando e una messa celebrata presso la chiesa dell’Itria che è la parrocchia dei Vigili del Fuoco.

La commemorazione ha avuto inizio con una cerimonia presso Palazzo Campanella, dove il Consiglio Regionale, alla presenza delle autorità civili e militari, ha inteso ricordare i tre Vigili caduti a Quargnento manifestando la propria vicinanza ai Familiari di Nino CANDIDO, il vigile originario della città di Reggio Calabria, presenti alla cerimonia. Nino, Matteo e Marco sono stati ricordati anche in una messa, in forma privata, celebrata dal Cappellano dei Vigili del Fuoco da Don Pasqualino CATANESE presso la Chiesa d’Itria.

I Vigili del Fuoco hanno inteso concludere la giornata del ricordo ponendo un fascio di fiori ed esponendo sulla facciata principale del Comando una gigantografia che raffigura i tre vigili del fuoco scomparsi nel compimento del loro dovere in un intervento che, pur se affrontato con la solita professionalità, a causa di un evento doloso e non prevedibile per i Vigili del Fuoco oltre a causare la loro morte ha comportato anche il ferimento di altri due colleghi e di un carabiniere.