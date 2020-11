Morto a 14 anni Ben Watkins: un tumore rarissimo si porta via la piccola stella di MasterChef Junior

Il famoso programma culinario MasterChef ha il potere di far affezionare gli spettatori ai concorrenti, ancor di più quando si tratta di piccoli cuochi. MasterChef Junior è infatti apprezzatissimo: sono tanti gli spettatori, piccini e grandi che amano vedere i bambini ai fornelli, con la loro fantasia, la loro abilità e il loro estro culinario.

Oggi però, non siamo qui a raccontare una qualche vincita spettacolare, o ricetta gustosa nata da un concorrente di MasterChef Junior, oggi raccontiamo una tragedia: è morto infatti a soli 14 anni Ben Watkins, giovane cuoco di MasterChef Junior, protagonista dell’edizione del 2018.

Il piccolo Ben, nonostante un’infanzia difficilissima, caratterizzata dall’omicidio della madre per mano del padre, poi suicidatosi, nel 2017, non ha mai perso il sorriso, nemmeno quando gli è stato diagnosticato un tumore rarissimo ai tessuti molli, lo scorso anno. “Non si è mai lamentato, ci siamo sempre meravigliati della sua forza, coraggio e amore per la vita“, raccontava uno zio.

E’ stato proprio il tumore col quale Ben combatteva da un anno circa a portarselo via.