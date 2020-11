Morto Diego Armando Maradona, Carmen Di Pietro nella bufera per il suo messaggio d’addio in bikini [FOTO]

E’ morto oggi, a 60 anni, Diego Armando Maradona a seguito di un arresto cardio-respiratorio. L’ex stella del calcio si trovava nella sua casa di Tigre dove stava trascorrendo la convalescenza a seguito dell’intervento al cervello di qualche settimana fa.

Tantissimi gli omaggi a Maradona nelle ultime ore, tra questi, però, qualcuno sta facendo discutere, come quello di Carmen Di Pietro. La showgirl italiana ha pubblicato un fotomontaggio che la ritrae in bikini al fianco di Maradona: “Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione”. Il post non è stato apprezzato dagli utenti del web che hanno riempito di critiche la Di Pietro, che si è vista costretta a cancellare il post, ma ormai in tantissimi lo hanno condiviso e ricondiviso dopo aver fatto uno screenshot.