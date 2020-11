Morto Diego Armando Maradona, l’ex ct argentino Bilardo non sa ancora nulla: tv staccata per precauzione

E’ morto due giorni fa Diego Armando Maradona, ma c’è chi ancora non è stato informato della scomparsa dell’ex Pibe de Oro. Stiamo parlando di Carlos Bilardo, leggenda d’Argentina, ex ct della Nazionale di calcio, vincitore dle Mondiale ’86 proprio con Maradona. 82enne alle prese con una malattia neurodegenerativa, Bilardo, i cui genitori erano originari della Sicilia, non sa ancora della morte di Maradona: i figli hanno deciso di staccare la tv in modo tale da non fargli apprendere la notizia vista le sue condizioni precarie a causa della sindrome di Hakim-Adams. “Abbiamo subito spento la tv, dicendogli che il cavo era tagliato. Non so se e quando glielo diremo. Non deve diventare cattivo, ecco perché lo isoliamo da questo tipo di situazioni. Quando cambiamo canale, inoltre, stiamo molto attenti”, ha dichiarato uno dei figli a Radio Provincia.