Morto Diego Armando Maradona, il figlio ricoverato in ospedale per Covid: ha appreso la notizia dalla stampa

E’ arrivato questo pomeriggio dall’Argentina l’annuncio della morte di Diego Armando Maradona. L’ex calciatore argentino è morto nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo le giornate dopo l’intervento al cervello di qualche settimana fa. Una notizia tremenda per il mondo intero e, ovviamente, in particolar modo per la sua famiglia. Il figlio Diego Armando Maradona Junior ha appreso la notizia dalla stampa che ha cercato inistentemente di contattarlo per conferme mentre si trova ricoverato al Cotugno per coronavirus.