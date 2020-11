Morto Diego Armando Maradona, la telefonata del medico Luque al 911: “c’è una persona in arresto cardiorespiratorio” [AUDIO]

E’ morto il 25 novembre Diego Armando Maradona. Argentini, napoletani e tutti i tifosi del Pibe de Oro continuano a rendergli omaggio, tra cori, striscioni, sfilate e tanto altro. L’ex calciatore argentino è deceduto nella sua casa di Tigre, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’operazione al cervello di inizio mese. Si sta indagando sulla morte di Maradona, deceduto a causa di un’insufficienza cardiaca acuta, in un paziente con cardiomiopatia dilatativa.

Il quotidiano “El Dia” ha pubblicato sui propri canali social la telefonata del medico di Maradona, Luque, al 911 argentino per avvisare del malore accusato dal Pibe. Dalla telefonata emerge un dettaglio, ovvero che non viene mai fatto il nome di Maradona, probabilmente per evitare una fuga di notizie.

La trascrizione completa della conversazione: