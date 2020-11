Coronavirus, l’ultimo appello di Gigi Proietti: “se rispettiamo le regole potremo di nuovo andare ‘ndo ce pare”

Questa mattina la terribile notizia della morte di Gigi Proietti. Il noto attore italiano era ricoverato da tempo e ci ha salutati oggi, nel giorno del suo 80° compleanno. In un momento così difficile per l’Italia e il mondo intero, tornano oggi le sue parole per uno spot della Polizia di Stato pubblicato a marzo, durante la prima ondata di contagi per coronavirus.

“Salve sono Gigi Proietti, vi saluto da casa mia, parlo a voi non più giovanissimi e quindi miei coetanei. Il tempo passa per tutti, ne abbiamo visti di momenti difficili ma vedrete supereremo anche questo. Per la tradizione noi anziani dovremmo essere i più saggi e quindi siamo d’esempio alla collettività, restiamo a casa perchè più gente obbedisce a questa disposizione e prima finisce tutto e potremo di nuovo andare ndo ce pare, una stretta di mano e un abbraccio da Gigi Proietti“, queste le parole dell’attore.