Morto Gigi Proietti, film, fiction, spettacoli teatrali e libri: dove trovarli

Già ieri sera il mondo dello spettacolo era andato in allarme, dopo la rivelazioni delle condizioni critiche di Gigi Proietti, ricoverato in ospedale da settimane. Questa mattina la terribile notizia: il noto attore italiano è morto, proprio nel giorno in cui avrebbe festeggiato i suoi 80 anni.

Nato in via Giulia nel 1940, Proietti ha manifestato le sue abilità di attore sin da ragazzino, facendosi notare già all’oratorio, ma solo all’Università ha scoperto la sua passione per il teatro.55 lunghissimi anni di carriera, quelli di Proietti, che è stato attore di teatro, cinema e tv, ma anche conduttore, doppiatore, cantante e direttore artistico.

In molti lo ricorderanno nella fiction “Il maresciallo Rocca”, ma sono famosissimi i film “Brancaleone alle crociate”, “Febbre da cavallo”, “Un’estate al mare”. Amatissimi, poi, i suoi spettacoli al teatro in giro per l’Italia. Da ore girano sui social video storici di scene di film e di spettacoli al teatro di Gigi Proietti.

In tantissimi, adesso, vanno alla ricerca di suoi film per ricordarsi di un grande attore come lui.

