Morto Gigi Proietti: addio all’amato attore romano, era ricoverato da giorni

Gigi Proietti è morto.

Oggi avrebbe compiuto 80 anni.

Il noto attore romano è deceduto in una clinica romana intorno alle 05:30.

Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera.

Proietti era ricoverato da giorni in clinica per problemi cardiaci.

“Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie,” ha spiegato la famiglia.

Nato in via Giulia nel 1940, Proietti, vive in diversi quartieri, al Colosseo, al Tufello, all’Alberone.

All’oratorio rivela il suo primo istinto da istrione, ma il teatro Proietti lo scoprirà all’Università: dopo il liceo classico si iscrive a Giurisprudenza, sostiene un po’ di esami, ma la sua strada sarà un’altra.