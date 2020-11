Vecchia maglia del Napoli e ali sulle spalle: gli artigiani napoletani omaggiano Maradona, realizzata una nuova statuetta per il presepe

Napoli è a lutto per la tragica scomparsa di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro è morto oggi, intorno alle 17 italiane, a causa di un arresto cardio-respiratorio, nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza a seguito dell’intervento al cervello di qualche settimana fa. Tra i tanti omaggi dei napoletani c’è anche quello della famosa statuetta per il presepe. Gli artigiani si sono già messi al lavoro per realizzare una nuova edizione dell’ex stella del calcio, con divisa del Napoli e ali: “Vola in alto…ciao grande”, ha scritto su Instagram Genny Di Virgilio, uno dei nomi dell’arte presepiale napoletana.