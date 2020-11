Mir è il nuovo campione di MotoGp, la dedica dello spagnolo è speciale: “a chi ha sofferto per il Covid, ha chi ha perso dei cari”

Joan Mir è il campione del mondo 2020 di MotoGp: il giovane spagnolo ha conquistato il suo primo titolo mondiale nella classe regina al suo secondo anno in MotoGp, regalando un sogno alla Suzuki di Davide Brivio.

Una vittoria speciale, che arriva dopo un anno davvero difficile, caratterizzato dalla pandemia del coronavirus: “Questo titolo è incredibile, non ho parole per descrivere questo momento. È da una vita che lotto per questo obiettivo, adesso mi servirà qualche ora per capire quello che siamo riusciti a fare, ancora non ci credo. Il mio rivale principale è stato il Covid. Poi ci sono stati altri sei piloti che in generale hanno reso la mia stagione difficile, mi hanno messo pressione, perché sarebbe bastato un errore per uscire dalla top 5″, ha raccontato il 23enne maiorchino dopo la vittoria ai microfoni Sky.

“Se devo dedicare questa vittoria a qualcuno, la voglio dedicare alla gente che ha veramente sofferto in questo anno difficile, a coloro che hanno perso dei cari a causa della pandemia. Non so se siamo riusciti a migliorare leggermente il loro 2020 con il nostro show in pista, ma se fossi riuscito a rendere felice anche solo l’1% di queste persone, allora questo per me sarebbe il miglior titolo“, ha aggiunto Mir,