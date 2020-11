Incredibile a Ragusa: mucche al pascolo in totale libertà dentro al cimitero [VIDEO]

Arriva da Ragusa una testimonianza che ha dell’incredibile: circola sui social nelle ultime ore il video dell’invasione di mucche dentro il cimitero di Ragusa Ibla. Gli animali pascolano in libertà, procurando anche danni alle tombe, come denunciato da Massimo Rovetto, cittadino ragusano che ha pubblicato il video.

“E’ la prima volta, che ci risulti, che si verifica un episodio del genere. Ci chiediamo perche’ l’area cimiteriale, in quel momento, almeno alla luce di quanto e’ accaduto, sia risultata incustodita. Davvero insostenibile che i cittadini si rechino sul posto per onorare i propri cari defunti e debbano fare i conti con il transito di mucche al pascolo, come se niente fosse“, ha dichiarato il presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola.