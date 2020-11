Napoli zona rossa, una toccante autocertificazione per rendere omaggio a Maradona

La morte di Diego Armando Maradona ha spinto tantissimi suoi tifosi a scendere in strada per omaggiarlo, tra cori, sfilate e tanto altro. A Napoli in tantissimi hanno deciso di omaggiare l’ex Pibe de Oro, senza rispettare dunque le norme anti-Covid. La Campania è zona rossa, quindi è vietato uscire di casa se non per comprovate motivazioni di lavoro e necessità e vige, come in tutt’Italia, il coprifuoco alle 22.00.

I tifosi hanno camminato per le strade di Napoli, accalcati e a volte anche senza mascherine senza rispettare la legge. C’è chi però, ha preferito rispettare le norme, a modo suo, portando con sè un’autocertificazione. “Per rendere omaggio al Dio del calcio”, si legge sul documento, dove è stata inserita la destinazione “Stadio Maradona”, anzichè Stadio San Paolo”.