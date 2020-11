Covid, Conte prova a consolare gli italiani: “A Natale saremo più sereni, ma senza cenoni e balli”

Se tutto va bene siamo rovinati, avranno pensato molti italiani questa sera. Ma il premier sembra non essere d’accordo e anzi prova a consolarci. “Mi chiedono se sono ottimista. Non sto pensando a veglioni, cene natalizie, cenoni, balli. Ma se arriviamo al Natale con un certo margine di serenità anche la fiducia nei consumi può trarne beneficio“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. “I mercati credono in quello che facciamo, è un segnale importante. Non ho la palla di vetro per dire se dovremo rivedere le stime del -9%, dobbiamo vedere, ma queste misure se ci aiuteranno a contenere il contagio noi qualche spesa in più credo che ce la possiamo permettere a Natale“, ha precisato Conte parlando di scenari futuri, dopo le notizie di queste sera sul nuovo Dpcm che hanno gettato nella disperazione milioni di italiani, in particolare chi non potrà lavorare, come i commercianti delle zone rosse.

“Ci aspettano mesi lunghi e difficili. Rispettando però le regole con l’impegno di tutti possiamo raffreddare la curva epidemiologica e recuperare un margine di serenità. Un percorso che dobbiamo compiere tutti insieme sostenendoci e sorreggendoci gli uni con gli altri”, ha concluso il premier.