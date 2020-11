Meteo, la neve imbianca le Dolomiti: paesaggi spettacolari in Val di Fassa, Canazei è un paese delle meraviglie invernale [FOTO e VIDEO]

In questo precoce assaggio d’inverno che ha portato la neve in Appennino fino a bassa quota, anche le Dolomiti offrono spettacolari paesaggi innevati. Bellissime le immagini che arrivano dalla Val di Fassa e dall’Alta Badia (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo): paesaggi di montagna avvolti in un bianco candido.

Registrate temperature minime di -13°C a Senales, -11°C a San Candido, Moso in Passiria, -10°C a Corvara in Badia, -8°C a Bressanone, Canazei, -7°C a Valle Aurina, -6,5°C a Cortina d’Ampezzo.

