Russia, pazzesca nevicata a Norilsk: metri di neve bloccano le porte delle case, auto e strade sommerse [FOTO]

La città di Norilsk è stata sepolta dalla neve. Impressionanti le immagini che arrivano dalla città della Siberia. Le auto si sono trasformate in enormi cumuli di neve e gli abitanti hanno dovuto scavare per liberare veicoli, scale e porte delle case dalle ingenti quantità di neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Pazzeschi gli accumuli per le strade della città, con i cartelli stradali interamente sommersi.

Il Ministero per le situazioni di emergenza ha chiesto ai residenti di stare estremamente attenti sulle strade e sui marciapiedi. Alcuni bambini delle scuole elementari sono rimasti a casa a causa della forte neve e del vento. Molti gli incidenti sulle strade a causa del ghiaccio formatosi. Disagi anche per il traffico ferroviario.

Non raggiungeremo di certo questi livelli, ma anche l’Italia è pronta ad un’ondata di freddo e neve fino in pianura nei prossimi giorni.

