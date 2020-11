North Sails presenta le giacche per l’inverno realizzate con materiali riciclati e con la mascherina anti-Covid incorporata [GALLERY]

North Sails presenta tre capispalla high performance per l’inverno. Parola chiave: alte prestazioni e massima funzionalità per resistere agli elementi atmosferici. Waterproof, antivento, traspirabilità. Eco-sostenibilità tramite l’utilizzo di materiali riciclati.

LA GIACCA ADMIRAL

La giacca Admiral è un capospalla ad alte prestazioni in quanto impermeabile, traspirante e con cuciture termosaldate e bordi elasticizzati infusi in Lycra per una protezione extra dagli elementi atmosferici. La vera novità che la contraddistingue dalle altre giacche è la maschera rimovibile per protezione personale, che una volta non necessaria può essere riposta in una tasca interna ad essa dedicata. Il design ultra contemporaneo e funzionale presenta una pannellatura ergonomica che garantisce comfort e facilità di movimento, rendendola la giaccia perfetta per affrontare la stagione invernale.

LA GIACCA REYKJAVIC

La giacca Reykjavic è realizzata in tessuto tecnico riflettente e iridescente, con trapuntatura a righe e foderata con nylon riciclato e imbottito con fibre Repreve – prodotte da bottiglie di plastica riciclate. Il tessuto iridescente e riflettente dona un fascino street-ready ed un design unico. Avvolgente e leggera, la giacca Reykjavic è perfetta per offrire la massima protezione durante gli spostamenti di tutti i giorni, in città come nel tempo libero.

IL MARAMBIO BOMBER

Il Marambio Bomber è un pezzo chiave della collezione FW20, oltre che un ottimo esempio dell’impegno di North Sails per la conservazione dell’oceano. È infatti realizzato interamente con materiali sostenibili, fondendo un rivestimento esterno in nylon riciclato prodotto da boe trovate abbandonate nell’oceano (evitando così l’inquinamento plastico) con una fodera in nylon riciclato, ed è poi imbottito con PET riciclato. Anche le zip frontali e le tasche sono realizzate in plastica riciclata. La vestibilità regolare, le tasche frontali con zip e l’ampio cappuccio con orlo e coulisse regolabili lo rendono pratico e funzionale.