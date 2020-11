I nuovi sport invernali

Negli ultimi anni sono entrati a far parte delle attività più innovative da fare sulla neve alcuni nuovi sport invernali che hanno riscosso successo tra gli appassionati del settore. Provare l’ebbrezza del volo con il Ballon Ski, lo Snowkite e il Parapendio sulla neve sono certamente attività per i più atletici come anche il Freeride e lo Yeski. Ma non mancano possibilità di divertimento anche per coloro che non sono pratici degli sci e per i quali sarà, invece, semplicissimo scivolare sulla neve a bordo di gommoni e cuscinoni o sfruttando lo strano congegno usato per lo Skifox.

Ballon Ski: salire in quota in mongolfiera e scendere sugli sci

Questa disciplina è considerata l’ultima frontiera del fuoripista e consente di ammirare il panorama dall’alto salendo in mongolfiera fino in quota per poi inforcare gli sci da dove si scenderà sulla neve fresca o sulle piste battute tradizionali.

Il Ballon Ski viene dalla Francia ma anche in Italia da qualche anno è possibile vivere questa esperienza davvero surreale.

Snowtubing: in gommone sulla neve

Adatto a quasi tutte le fasce d’età, lo Snowtubing è la scivolata sulla neve che possono godersi proprio tutti, anche i principianti e coloro che sugli sci proprio non ci sanno andare. Lo Snowtubing è originario degli USA e prevede l’uso di un enorme gommone sul quale ci si siede per scivolare lungo i tracciati di neve fino a raggiungere una velocità di 50 chilometri orari a seconda del percorso.

Nonostante la grande velocità che si può potenzialmente raggiungere, si tratta di una delle attività sulla neve più sicure da praticare perché le piste sono delimitate da barriere e sono progettate per evitare il rischio di scontri con altri gommoni o incidenti con altri sport invernali che si praticano nelle località sciistiche, anche se il consiglio per stare tranquilli rimane quello di indossare sempre un casco.

Airboard: un cuscino per scivolare e fare evoluzioni

Un’alternativa allo Snowtubing è l’Airboard: un cuscinone che consente di lanciarsi anche a chi non ha dimestichezza con gli sci, perché non è necessaria una tecnica particolare dato che la guida è istintiva e intuitiva e sono sufficienti una o due ore di utilizzo per imparare a manovrarlo. Questo strumento infatti è di facile utilizzo anche per movimenti più complessi come il curvare o il fermarsi.

La slitta ad aria è l’evoluzione diretta del bob ed è appetibile anche per i più spericolati che possono esprimersi in evoluzioni e cimentarsi nella specialità estrema dello snow bodyboarding che si può praticare sia sulle piste che sulla neve fresca.

Lo Yeski: un’avventura da temerari

Di origine tutta tedesca è lo Yeski, uno strano attrezzo composto da un mono-sci di una lunghezza variabile tra i 90 centimetri e 1 metro e mezzo al quale è ancorato un sellino di legno con maniglie. Per usare lo Yeski si procede come con gli sci tradizionali, salendo in vetta e poi scendendo fino a valle ma in questo caso seduti sulla sella. Una volta raggiunta la sicurezza basterà spostare il peso del busto all’indietro per prendere velocità, un’avventura decisamente da consigliare solo ai più temerari.

Discese in sellino sullo Skifox

Lo Skifox può essere considerata la variante a due sci dello Yeski. Anche in questo caso lo strano strumento è composto da uno sgabello molleggiato posto su uno sci al quale si accompagnano due sci stretti, poco più lunghi degli scarponi e che si indossano ai piedi.

Questo meccanismo ingegnoso di sospensione consente allo Skifox di essere utilizzato anche dai principianti che possono sfruttare le due maniglie laterali per appigliarsi in tutta sicurezza durante la discesa.

Snowkite: librarsi in volo e scivolare vertiginosamente

Uno dei nuovi sport invernali che appassionano da qualche anno i più audaci è lo Snowkite, un mix tra kitesurf, snowboard e parapendio. Già solo a descriverlo vengono i brividi, questo sport, infatti, consente di essere trainati da una vela su pendii ricoperti da neve fresca e atterrano sugli sci o sul classico snowboard.

Lo Snowkite richiede esperienza sia nello sci che nell’uso della vela e richiede molto esercizio e un corso per conoscere bene l’attrezzatura necessaria per praticarlo e sviluppare l’equilibrio occorrente per controllare la tavola e mantenere l’equilibrio contemporaneamente.

Parapendio sulle vette

Per chi ama librarsi sulle vette alpine il Parapendio sulla neve è una delle nuove attività più ricercate degli ultimi anni. Per praticare questo sport è stata messa a punto una tecnica di decollo apposita che consente di lanciarsi con il parapendio indossando gli sci ai piedi e in seguito di sorvolare il terreno in modo ravvicinato, magari anche toccando la neve per poi risalire come fanno gli sciatori di freeride con i loro lunghissimi salti.

Il Parapendio sulla neve si pratica solitamente in tandem con un istruttore e un’attrezzatura specifica che comprende una tuta imbottita; solo chi ha molta esperienza in questa disciplina e un brevetto specifico può avventurarsi da solo per vivere tutta la prospettiva di un volo d’uccello sui monti innevati.

L’adrenalina del fuoripista con il Freeride

Freeride significa letteralmente sciare o fare snowboard su un terreno aperto e lontano dalle piste. Questo è certamente tra i nuovi sport invernali uno di quelli che maggiormente consente di stare a contatto con la natura muovendosi su pendii di neve incontaminata e profonda.

Tuttavia, porta con sé dei rischi soprattutto legati alle condizioni della neve e a quelle climatiche che possono variare velocemente lo status dei luoghi in cui si pratica. Il consiglio è quello di affiancarsi a un professionista che abbia una completa conoscenza dei luoghi e possa valutare la situazione in base ai diversi indicatori da tenere in considerazione per evitare ad esempio le valanghe.