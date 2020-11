Nominato il nuovo commissario per la sanità in Calabria, ma lui precisa: “Sono positivo al Covid, ci sentiamo nei prossimi giorni”

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato la nomina del dott. Giuseppe Zuccatelli a commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria. Lo si legge nel comunicato stampa del Cdm. Il Commissario – viene spiegato – e’ incaricato di relazionare, con cadenza semestrale, al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri affiancanti in merito all’attivita’ svolta, ferme restando le verifiche trimestrali e annuali previste dalla normativa vigente.

“Guardi, sono risultato positivo e sto finendo la quarantena, ci sentiamo nei prossimi giorni“. Sono le uniche parole del nuovo commissario per il rientro del debito sanitario della Calabria Giuseppe Zuccatelli, contattato dall’ANSA, nominato stasera dal Consiglio dei ministri dopo le dimissioni del gen. Saverio Cotticelli, che ha abbandonato l’incarico per le polemiche successive alla sua intervista da cui e’ emerso che non sapeva che toccava a lui predisporre il piano anti Covid in Calabria. Zuccatelli è attualmente il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre nel capoluogo calabrese.