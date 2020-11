Nuovo DPCM in arrivo: oggi Conte rivela i dettagli in Parlamento, a che ora e dove vedere la diretta

Oggi, lunedì 2 novembre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sarà in Parlamento per riferire sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus.

Nuovo DPCM, Conte in Parlamento: dove vedere la diretta e l’orario

Il premier Conte sarà alle ore 12 alla Camera e alle 17 al Senato.

Le comunicazioni in Parlamento verranno trasmesse sui canali social del Presidente del Consiglio, così come sui canali social e YouTube di Palazzo Chigi, della Camera dei Deputati e del Senato.

La conferenza verrà trasmessa anche in diretta TV, su SkyTg24 e Rai1.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti, le comunicazioni in Parlamento e la diretta su MeteoWeb, dove verranno pubblicati tutti i dettagli sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure del nuovo DPCM.