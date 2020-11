Nuovo DPCM: il governo convoca le Regioni, la firma di Conte in serata

Si terrà nel pomeriggio un nuovo incontro tra le regioni e il governo, alle 15:30.

Alla riunione parteciperanno oltre ai governatori, ai Comuni e alle province, i ministri Boccia e Speranza e il commissario per l’emergenza Arcuri.

E’ invece in corso il vertice tra il premier Conte e i capi delegazione: sul tavolo le misure nazionali che l’esecutivo intende varare per una nuova stretta.

Al momento sono confermate le misure illustrate dal presidente del Consiglio ieri in Parlamento.

Il DPCM dovrebbe essere firmato da Conte in serata.