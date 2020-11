Nuovo DPCM, Guerra (OMS): “Dati manipolati per evitare la chiusura? Un cataclisma”

“Tutto è possibile al mondo, però io credo che esista un’etica della politica, un’etica delle amministrazioni locali. Se ci fosse una manipolazione dei dati, il giorno dopo ci sarebbe un effetto ‘rebound’, un cataclisma“: è quanto ha affermato Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e componente del Comitato tecnico scientifico (CTS), ospite di ‘Agorà su RaiTre, rispondendo alla domanda sulla possibilità che il numero dei ricoveri in terapia intensiva possa essere stato manomesso da parte delle Regioni per evitare una chiusura. “Sembrava che ci fosse stato un rallentamento, ma i dati di ieri sono andati oltre quello che speravamo di vedere. Le procedure che stanno entrando in azione, le chiusure chirurgiche, credo che siano quelle più appropriate“. “La prima linea deve essere rafforzata e messa in condizione di filtrare i ricoveri. Pensiamo per esempio a chi non ha presidi territoriali e l’unico modo che ha per essere curato è andare in pronto soccorso“