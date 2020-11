Nuovo Dpcm, l’Italia divisa in zone gialle, arancioni e rosse: si può salire in macchina con persone non conviventi?

Le misure restrittive del nuovo Dpcm anti-coronavirus entrano in vigore oggi. Nonostante le proteste nelle zone rosse, dove le limitazioni sono molto più dure e severe rispetto a quelle arancioni e gialle e negozianti che hanno deciso di rimanere aperti nonostante le nuove norme, in tanti, dopo la conferenza stampa di qualche giorno fa del Premier Conte si domandano cosa è e cosa non è possibile fare.

Tra i tanti quesiti spicca anche il seguente: “Si può salire in macchina con persone non conviventi?“.

Sì, è possibile salire in macchina con persone che non vivono sotto il nostro stesso tetto. Bisogna solo rispettare le regole per il distanziamento: nella parte anteriore della macchina può sedere solo il guidatore, mentre nei sedili posteriori possono stare al massimo due persone, distanziate e con indosso la mascherina. La mascherina può non essere indossata solo nel caso in cui la vettura è dotata di plexiglas fra sedili anteriori e posteriori e se, oltre al guidatore, in macchina c’è solo un passeggero.

Nel caso in cui tutti i passeggeri sono persone conviventi allora non c’è l’obbligo di usare la mascherina e di rispettare il distanziamento.