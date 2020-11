Nuovo DPCM, le proposte del governo: coprifuoco alle 21 e DAD al 100% per le scuole superiori

In relazione al nuovo DPCM in arrivo, nella riunione con i governatori, l’Anci e le province, il governo avrebbe messo sul tavolo le seguenti proposte: divieto di circolazione dalle 21, trasporto pubblico locale al 50%, divieto di spostamento da e per le regioni con indice di alta diffusione del contagio, autocertificazione per gli spostamenti necessari per comprovata esigenza, aumento della didattica a distanza (per le scuole superiori al 100%), chiusura nel weekend dei centri commerciali, chiusura dei musei, delle mostre e della zona video-giochi nei bar e tabacchi.

Coprifuoco e chiusura dei ristoranti la domenica sarebbero i due temi caldi del confronto all’interno della maggioranza.

Oggi il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in Parlamento per delle comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Il Presidente Conte sarà alle ore 12 alla Camera e alle 17 al Senato.