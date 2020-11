Nuovo Dpcm, da venerdì entrano in vigore le nuove misure restrittive: la mascherina continua a NON essere obbligatoria all’aperto

Giuseppe Conte ha parlato! Il Premier ha esposto questa sera i punti principali del nuovo Dpcm e le nuove misure restrittive che entreranno in vigore da venerdì 6 novembre per limitare la diffusione del coronavirus. L’Italia è divisa in tre zone, gialla, arancione e rossa ed ognuna di queste deve seguire nuove regole, alcune più restrittive di altre.

Intanto, in tutt’Italia, bisogna ancora continuare ad indossare la mascherina quando si esce di casa, ma non è obbligatoria sempre. All’aperto, infatti, quando ci troviamo a debita distanza da persone non conviventi, possiamo anche non indossarla, ma dobbiamo comunque averla con noi per indossarla all’occorenza.

Lo dice il Dpcm stesso: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E’ fortemente raccomandato l’uso dei dipositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi“, è questo il primo punto del primo articolo del nuovo Dpcm.