Nuovo successo storico per SpaceX: la capsula Crew Dragon agganciata alla Stazione Spaziale

La capsula Crew Dragon ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale nel suo primo volo operativo con un equipaggio di 4 astronauti.

La missione di Crew-1 del veicolo della SpaceX, per conto della NASA, è storica: segna il successo della capacità degli Stati Uniti di portare nuovamente uomini nello Spazio, dall’epoca dello Space Shuttle.

La capsula si è agganciata al modulo Harmony della Stazione Spaziale, lo stesso al quale attraccava lo Shuttle.

La capsula spaziale “Crew-1 Dragon”, ribattezzata “Resilience“, ha effettuato il docking alle 5 ora italiana, in piena sicurezza: ha attraccato a circa 260 miglia (400 chilometri) sopra lo Stato dell’Ohio, nel Midwest degli Stati Uniti.

A bordo 4 astronauti: 3 americani della NASA (Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker) e un giapponese di Jaxa (Soichi Noguchi).

Lungo il percorso, si è registrato un problema con il sistema di controllo della temperatura della cabina che però è stato risolto rapidamente. SpaceX ha trasmesso immagini in diretta dall’interno della capsula che mostravano gli astronauti al loro posto, cosa che né i russi né gli americani avevano fatto finora.

Gli astronauti sono decollati nella serata locale di domenica dal Kennedy Space Center in Florida.

Il volo operativo arriva dopo la missione dimostrativa di successo svolta a maggio, in cui due astronauti sono stati portati sulla ISS e poi riportati in sicurezza sulla Terra da SpaceX.

La capsula Crew Dragon di SpaceX è ora il secondo mezzo in grado di raggiungere la ISS, insieme alla Soyuz russa, unica operativa dal 2011.

Fra un anno dovrebbe essere pronta anche la navetta Boeing.