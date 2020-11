Oggi è la giornata della gentilezza: storia, curiosità e modi per ‘festeggiarla’ [GALLERY]

Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata della gentilezza. Questa ricorrenza è nata quando un insieme di gruppi umanitari si è riunito il 13 novembre 1997 e ha fatto una “Dichiarazione di gentilezza”. Nel giorno della gentilezza tutti sono incoraggiati a fare una dichiarazione simile. Donare libri, cibo o vestiti alla comunità locale è un ottimo modo per festeggiare.

In questo difficile anno, la giornata della gentilezza ha un significato ancora più intenso: sarà impossibile tenere la porta aperta per uno sconosciuto, complimentarsi col vicino di casa per la collezione di gnomi da giardino e abbracciare un estraneo, a causa delle misure restrittive per l’emergenza coroanvirus, ma un saluto, da lontano, con un cenno di mano, visto che la mascherina copre i sorrisi, o gesti carini con i nostri conviventi, possono rendere speciale questa giornata.

La Storia della Giornata mondiale della gentilezza

La Giornata mondiale della gentilezza è iniziata come una giornata di osservazione da parte del Movimento per la gentilezza mondiale. L’organizzazione è stata registrata come ONG ufficiale ai sensi del diritto svizzero nel 2019. Tuttavia, la storia del gruppo risale a una convenzione con sede a Tokyo nel 1997.

In questa conferenza è stata costituita una serie di associazioni e istituzioni con sede in paesi come Thailandia, Regno Unito, Australia e Stati Uniti, grazie alla loro dedizione combinata alla promozione della gentilezza nella società. La formazione iniziale del World Kindness Movement si è formata come risultato di questo evento.

La dichiarazione scritta del loro inizio è stata creata affermando il loro “impegno a unirsi per costruire un mondo più gentile e più compassionevole“. Nel perseguire questo obiettivo, nel 1998, avrebbero contribuito a lanciare la Giornata mondiale della gentilezza inaugurale. Il motivo della Giornata mondiale della gentilezza è spiegato in dettaglio dal Movimento per la gentilezza mondiale. “Per evidenziare le buone azioni nella comunità concentrandosi sul potere positivo e il filo conduttore della gentilezza che ci lega“.

Questo giorno è diventato globalmente riconosciuto sin dalla sua creazione più di due decenni fa. I numerosi eventi che si svolgono in questa giornata attirano innumerevoli partecipanti da tutte le parti del globo. Anche se, al momento, questo giorno è un giorno non ufficiale, resta la speranza del Movimento per la gentilezza mondiale di ottenere lo status di riconoscimento ufficiale da parte delle Nazioni Unite. Se riescono a raggiungere questo obiettivo, si uniranno alla ben riconosciuta Giornata dei diritti dell’uomo, Giornata mondiale della salute e Giornata internazionale della pace come una giornata di osservanza riconosciuta.

Essere gentili aiuta con lo stress

Sì, essere gentili con gli altri significa che hai meno probabilità di essere stressato. Le persone che sono sempre gentili producono il 23% in meno di cortisolo, l’ormone dello stress. Ciò significa che le persone che praticano la gentilezza invecchiano molto più lentamente della popolazione media, a causa dei livelli di stress inferiori, essere gentili paga davvero.

È un giorno di unità

Sebbene questo movimento non sia ufficialmente affiliato a un movimento politico o religioso, oltre 28 nazioni ora partecipano alla Giornata mondiale della gentilezza.

Attività da fare nel giorno della gentilezza

La tendenza in questo giorno è che tu commetta circa tre atti casuali per gentilezza verso gli altri.

Alcune delle attività che potresti svolgere includono: