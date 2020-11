Da oggi in Lombardia l’elisoccorso può trasportare il plasma, prima regione in Italia

Da oggi in Lombardia – prima regione in Italia – anche plasma e globuli rossi concentrati potranno essere trasportati in elicottero e somministrati direttamente sul luogo degli incidenti: il traguardo è stato raggiunto grazie alla collaborazione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la Struttura Regionale di Coordinamento per le Attivita’ Trasfusionali (Src), l’Articolazione Aziendale Territoriale (Aat) di Bergamo e l’Asst Papa Giovanni XXIII.

Da oggi l’elisoccorso della base di Bergamo vola con 2 unita’ di globuli rossi concentrati gruppo 0 negativo e 2 unita’ di plasma fresco scongelato.

Somministrare il plasma in fase pre ospedaliera puo’ mitigare gli effetti del trauma, contrastare il sanguinamento incontrollato, e migliorare la sopravvivenza dei pazienti emorragici politraumatizzati: finora non lo si era potuto fare sia per la legge sull’uso del sangue, sia per la necessita’ di conservare queste emocomponenti ad una temperatura corretta e costante.

Il progetto Bob (Blood On Board o sangue a bordo) coinvolge per il momento l’elisoccorso di Bergamo come centro sperimentale, ma l’Areu vuole estenderlo a tutta la Regione Lombardia.