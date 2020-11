Oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco per le alluvioni, 50 solo a Crotone: esondato il torrente Esaro [FOTO]

Sono più di 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalla notte per il maltempo che ha interessato Toscana, Campania e Calabria. In Toscana, la situazione sta rientrando alla normalità, ultimi interventi in corso a Firenze, Prato e Pistoia. Rientrati in Emilia-Romagna i rinforzi inviati ma resta fino a stasera l’allerta meteo per il vento forte.

200 gli interventi per alberi abbattuti e dissesti in Campania tra Caserta, Napoli e Salerno. In Calabria rimane per oggi l’allerta di tipo rosso nelle provincie ioniche: le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro a Crotone per prestare assistenza alla popolazione e per gli allagamenti nelle abitazioni. Esondato in località Trafinello il torrente Esaro, ma nessuna persona al momento risulta coinvolta: più di 50 gli interventi già effettuati.

