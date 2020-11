Coronavirus, Ordine dei Medici: “E’ necessario raffreddare la curva prima dell’ondata influenzale”

“Il lockdown può rappresentare una risposta importante alla necessità di bloccare la curva” dei contagi da Covid-19 “perché i dati ci dicono che se non si dovesse raffreddare questa curva fra 30 giorni avremo circa altre 30mila persone in ospedale, le rianimazioni supererebbero i 5mila posti occupati e addirittura si potrebbero contare 10mila morti in più. E questo non ce lo possiamo permettere“. Lo ha detto il presidente della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), Filippo Anelli, ospite di ‘Timeline’ su Sky Tg24.

“Le misure graduali” anti-Covid-19 “ci portano a una graduale flessione della curva mentre noi purtroppo, entro la fine del mese, aspettiamo l’ondata epidemica influenzale. Il che significa che, se non si dovesse raffreddare subito la curva epidemica, ai malati di Covid si andrebbero a sommare anche quelli dell’epidemia influenzale mettendo in totale crisi il livello assistenziale del Servizio sanitario nazionale“, ha detto ancora Anelli, ricordando che “ogni posto che viene occupato per Covid viene sottratto all’assistenza ordinaria”.