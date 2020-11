Meteo: dopo l’ottobre più freddo da 58 anni, Delhi registra una minima record

Mentre in Europa, soprattutto parte di Regno Uniti e Francia, si prepara una breve ma significativa ondata di freddo che porterà neve in collina e gelate, anche l’India sta vivendo temperature insolitamente basse per il periodo dell’anno. Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha reso noto che a Delhi il termometro ha toccato oggi l’insolito record di +10,8°C di minima, livello che normalmente si registra nell’ultima settimana di novembre. Secondo Kuldeep Srivastava, capo del centro regionale di previsioni del tempo del IMD, le temperature nella capitale potranno ulteriormente abbassarsi nel prossimo week-end.

Gli esperti attribuiscono il fenomeno all’assenza di perturbazioni umide da ovest: i venti prevalenti scendono da nord, dove sono gia’ state registrate le prime nevicate. Delhi ha appena vissuto l’ottobre piu’ freddo da 58 anni.