“Non trovavo posto”, entra con la Panda in ospedale a Livorno: l’immagine fa il giro del web

Incredibile ma vero! “Repubblica” ed il “Tirreno” confermano che non si tratta di un fotomontaggio ma di un episodio avvenuto veramente: una macchina ha fatto irruzione nell’ospedale di Livorno, parcheggiando nel corridoio della struttura. L’autista ha deciso di entrare con la sua Panda nera dentro l’ospedale, perchè “non avevo trovato posto”. L’uomo stava accompagnando la moglie in ospedale, è entrato dall’ingresso di via Gramsci fino a raggiungere il reparto di radiologia. Tutto il personale sanitario è rimasto senza parole e ha subito chiamato la vigilanza, ma l’uomo è riuscito a ripartire la macchina ed uscire dalla struttura. L’autista è stato comunque individuato e denunciato.