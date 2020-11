Panico all’aeroporto di Shanghai: 2 casi positivi al Covid-19, terminal chiuso con 14.000 persone bloccate in quarantena [VIDEO]

Migliaia di persone messe in quarantena dentro l’aeroporto di Shanghai, letteralmente sigillate nello scalo dopo la scoperta di due positivi, appurati con tamponi rapidi. Il panico è dilagato per paura della quarantena dopo che le autorità hanno annunciato che stavano testando 14 mila passeggeri presenti nell’aeroporto. La folla ha rotto il cordone di polizia per poter fuggire.

Tutti coloro che stavano per prendere un volo in quel momento sono stati costretti a rimanere in città, ma a quanto pare non l’hanno presa bene. Dovranno essere tutti sottoposti a test e prima di quel momento non potranno lasciare l’aeroporto. Ecco il video: