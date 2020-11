Papa Francesco: l’acqua “bene imprescindibile per l’equilibrio degli ecosistemi”

“Ringraziamo oggi il Signore per l’acqua, benedizione della terra, bene imprescindibile per l’equilibrio degli ecosistemi e la sopravvivenza umana. Prendiamoci cura di questo dono affinché non s’inquini né si perda! #GiornataDelRingraziamento“: è quanto si legge in un tweet sull’account Pontifex di Papa Francesco, in occasione della Giornata nazionale del Ringraziamento, promossa dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei, e dedicata all’acqua.