Pedofilia: in Australia tre vittime citano in giudizio Papa Francesco

Secondo quanto si legge sul Sidney Morning Herald, Papa Francesco sarebbe stato citato in giudizio in una causa di risarcimento danni della Corte Suprema di Vittoria da parte tre aborigeni presunti vittime di violenza sessuale da parte di un prete, Michael Glennon. Il Vaticano, secondo i tre, sapeva dei suoi crimini contro i bambini e non avrebbe preso provvedimenti. È il primo caso conosciuto in Australia in cui le vittime di abusi sessuali da parte del Clero abbiano cercato di ritenere il Papa responsabile del fatto che la sua Chiesa “non abbia intrapreso un’azione decisiva contro i predatori tra le sue fila”.