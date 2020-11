La Musica di Peppa Pig per la Fondazione Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano

Peppa Pig, la serie animata amata dai bambini in età prescolare (in chiaro su Rai Yo Yo), in vista del Natale e in questa particolare fase dell’emergenza vuole portare un po’ di gioia a tutti quei piccoli pazienti che occupano le stanze della Fondazione Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, centro di riferimento per la cura specialistica in campo materno e infantile. Con questo obiettivo Peppa e i suoi amici hanno deciso di tradurre una delle hit di maggior successo Bing Bong Zoo in italiano e di attivare una campagna di Digital PR a sostegno della raccolta fondi #AssenzaDiGravità. La raccolta voluta dalla Fondazione Buzzi è destinata alla realizzazione di un nuovo padiglione dell’ospedale al fine di soddisfare la grande domanda per le cure specialistiche della struttura. Nell’immediato, intanto Peppa donerà attraverso ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale, i suoi strumenti musicali giocattolo e pupazzi sonori per portare un po’ di musica nelle camerette dell’ospedale.

La musica è uno degli ingredienti più importanti a sostegno del successo planetario che ha ottenuto Peppa Pig: grazie ad essa, Peppa è entrata nelle case e nei cuori di tantissimi piccoli affezionati ma soprattutto gli ha divertiti, insegnandoli fatti e aneddoti che hanno arricchito il loro bagaglio culturale. Sì, perché Peppa è uno di quei classici personaggi che educa divertendo. Bing Bong Zoo, la nuova canzone che Peppa ha deciso di tradurre in italiano per supportare questa campagna attorno al Buzzi, non fa eccezione, anzi: insegna ai piccolini alcuni comportamenti degli animali attraverso i loro suoni e movimenti più iconici – da come fa il pinguino, alla scimmietta e passando per il coccodrillo.

Bing Bong Zoo sarà al centro di #BallaConPeppa, la campagna di Digital PR che Peppa Pig promuove per raccogliere fondi a favore dell’iniziativa #AssenzaDiGravita. La campagna, che si focalizzerà principalmente su Instagram, coinvolgerà diversi genitori influencer in divertenti balletti e karaoke sulle note di Bing Bong Zoo per attirare l’attenzione del loro seguito e incentivarlo a visualizzare il video dedicato alla hit su YouTube. Per ogni visualizzazione, Peppa Pig donerà del denaro ad #AssenzaDiGravita.

La campagna partirà il 23 novembre e terminerà il 6 dicembre. Partecipare è facile: basta visualizzare il video dedicato a Bing Bong Zoo su YouTube o in streaming a uno di questi due link (vedi sotto). E se lo si desidera condividere sui propri social attraverso l’hashtag #BallaConPeppa.