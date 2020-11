Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: perchè si celebra il 25 novembre?

Ogni anno, il 25 novembre, si celebra la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Una ricorrenza ufficializzata dall’assemblea generale dell’Onu. Ma perchè si celebra proprio il 25 novembre? L’assemble generale dell’Onu ha ufficializzato questa data in ricordo del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal che nella Repubblica Dominicana si opponevano attivamente al reginme di Rafael Leonidas Trujillo. Patria, Minerva e Maria Teresa, si trovavano nella loro auto, il 25 novembre 1960, quando furono fermate dalla polizia, portate in una piantagione di canna da zucchero e uccise a bastonate.

“Qualsiasi atto di violenza fondata sul genere che comporti, o abbia probabilità di comportare, sofferenze o danni fisici, sessuali o mentali per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella sfera pubblica che in quella privata. La violenza da parte del partner si riferisce alla violenza perpetrata dal partner o da un ex partner che causi danni fisici, sessuali o psicologici, inclusi l’aggressione fisica, la coercizione sessuale, l’abuso psicologico e i comportamenti controllanti“, è questa la definizione di violenza contro le donne secondo le Nazioni Unite. Ancora oggi, in tutto il mondo, sono raccapriccianti i numeri che riguardano la violenza sulle donne.