Coronavirus, uno dei sintomi è la perdita del gusto: utente di TikTok mangia cipolle, limone e aglio per dimostrarlo [VIDEO]

Il coronavirus continua prepotentemente a farsi strada e a contagiare la popolazion di tutto il mondo, tra paure e dubbi. Se c’è chi risulta positivo e asintomatico, c’è anche chi manifesta diversi sintomi, come dolore alle ossa, forte mal di testa, febbre alta ma anche perdita di olfatto e gusto.

E proprio di quest’ultimo sintomo, della perdita del gusto, che ha voluto dare dimostrazione Russell Donnelly, un utente di TikTok risultato positivo al Covid-19. Il ragazzo ha pubblicato un video nel quale addenta a crudo una cipolla, mentre ancora mastica la cibolla beve una bevanda al limone e successivamente mangia un cucchiaino di crema all’aglio, senza mai cambiare espressione. “Questo è un virus pazzo! La perdita del gusto è il mio unico sintomo”, ha spiegato Russell. Una testimonianza che mostra come si tratta di una totale perdita del gusto, durante la quale si può approfittare per mangiare cibi sani ma a volte difficili da mandar giù, come ad esempio i broccoli.