Perù: il sito di Machu Picchu riapre dopo 8 mesi di chiusura

Il sito Inca di Machu Picchu, in Perù, ha riaperto ieri dopo quasi otto mesi di chiusura a causa della pandemia.

Per motivi sanitari, solo 675 turisti potranno accedere al sito ogni giorno, il 30% del numero giornaliero di visitatori normalmente ammessi.

Ieri sera è stato celebrato un rituale Inca per ringraziare gli Dei per la riapertura della cittadella, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1983.

La riapertura di Machu Picchu mostra “che i peruviani sono resilienti“, ha affermato il ministro del Commercio estero e del Turismo, Rocio Barrios.