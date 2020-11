Il Piemonte diventa ‘arancione’ e a Torino folla in centro e assembramenti davanti ai negozi [FOTO]

Il Piemonte passa dalla zona rossa a quella arancione e le strade di Torino si affollano. Il risultato: inopportuni assembramenti. E’ bastato che i negozi rialzassero le serrande per vedere le vie del centro cittadino piene di gente e lunghe code sui marciapiedi, senza rispetto del distanziamento. In via Lagrange molti clienti anche davanti ai bar per le consumazioni da asporto come non avveniva nelle scorse settimane.