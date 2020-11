Scuola e DaD: in Piemonte i giorni in presenza persi per Covid saranno recuperati in primavera

“Mi sono gia’ confrontato con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale e gia’ da lunedi’ lavoreremo insieme per rimodulare il calendario scolastico dell’anno in corso e recuperare dalla primavera, cessata l’emergenza, i giorni in presenza che sono stati persi”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha firmato l’ordinanza che conferma la Dad per la seconda e terza media fino al 23 dicembre. “Riportare a scuola tutti gli studenti del Piemonte e’ una assoluta priorita’ – conclude Cirio -. Per cui voglio rassicurare chi giustamente e’ preoccupato che i nostri figli possano essere penalizzati da una scuola vissuta a distanza“.