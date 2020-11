Maltempo, piogge torrenziali in Colombia: grande frana travolge cittadina, morti e dispersi [FOTO]

Le piogge torrenziali che stanno colpendo gran parte della Colombia hanno provocato una grande frana che ha travolto una cittadina nel dipartimento di Antioquia (Colombia nord-orientale). Terra e fango si sono abbattuti sul municipio di Dabeiba, a 605 chilometri al nord di Bogota’, causando almeno tre morti e 16 dispersi (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La vicenda e’ stata commentata dal presidente Ivan Duque che via Twitter ha manifestato il suo cordoglio e la solidarita’ con le famiglie delle vittime. Il capo dello Stato ha aggiunto che l’Unita’ nazionale per la gestione del rischio di disastri (Ungrd) ha costituito “un team di esperti di sostegno e soccorso per intervenire nella zona colpita” e “valutare l’emergenza ed i danni da essa provocati“. Duque ha avvertito che il governo sta seguendo con attenzione l’evoluzione della tempesta tropicale Iota che attualmente sta causando problemi alle isole di San Andres e Providencia, nei Caraibi.