Piogge torrenziali in Colombia: frana travolge una discoteca, 7 morti e tanti feriti

In Colombia, continuano gli effetti devastanti e letali delle piogge torrenziali. Almeno sette persone sono morte a Puerto Valdivia, nel dipartimento di Antioquia, a causa di una frana che si e’ abbattuta su una discoteca dove, secondo quanto riferito dalle autorita’, erano presenti 20 persone. Undici individui sono stati trasferiti in centri sanitari, mentre la ricerca delle altre persone continua. Il Dipartimento amministrativo della gestione dei rischi di Antioquia, Dagran, e’ sul posto per dare supporto nell’emergenza.

“C’e’ stata una frana a Puerto Valdivia, su uno stabilimento commerciale. Mi hanno riferito che hanno gia’ estratto sette persone decedute e ne hanno trasferite undici all’ospedale di Valdivia”, ha affermato il direttore dell’agenzia, Jaime Enrique Gomez, citato dal quotidiano El Espectador. “Durante la prima mattinata, le truppe dell’Esercito hanno garantito la sicurezza e supportato le agenzie di soccorso nell’emergenza causata da forti piogge“, ha spiegato il maggiore generale Juan Carlos Ramirez.

Il 13 novembre scorso, anche gli abitanti di Dabeiba sono stati interessati dagli effetti del maltempo, con 201 famiglie colpite, cinque persone morte e altre tre disperse.