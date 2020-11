Pioggia e mega store chiusi, poca folla in centro Roma: controlli della polizia contro gli assembramenti [FOTO]

Poca folla in centro a Roma a causa della chiusura dei mercati e dei mega store decisa dalla Regione. A scoraggiare molti dall’uscire ci ha pensato anche il maltempo, che nel sud della regione ha anche provocato pesanti allagamenti. Per questi motivi, la prevista chiusura delle due stazioni metro centrali, Spagna e Flaminio, non si e’ resa necessaria. Nel pomeriggio invece sono scattate comunque delle brevi chiusure all’altezza di largo Goldoni, largo dei Pontefici e piazza del Parlamento cosi’ da far defluire le persone che transitavano su via del Corso. Controlli sono stati effettuati nei parchi e lungo il litorale romano grazie alle pattuglie a cavallo e in bicicletta.

In tutte le strade che la scorsa settimana erano state prese d’assalto, come le vie dello shopping, l’area del Tridente e il quartiere Prati ovvero tra via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare e Piazza Risorgimento, ci sono controlli della polizia per scongiurare assembramenti e comportamenti scorretti nell’ottica delle misure contro il Covid-19 (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Il personale della Polizia di Stato, composto da numerosi equipaggi a piedi o in auto e’ stato affiancato dalla Polizia Roma Capitale, dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla Protezione Civile. Le pattuglie impegnate, nelle situazioni di maggior rischio, hanno utilizzato dei messaggi pre-registrati da diffondere attraverso i sistemi acustici delle autovetture di servizio. Onde evitare che, in alcune vie o piazze, si potessero creare assembramenti, l’accesso alle stesse e’ stato filtrato o interdetto a cura delle Forze di Polizia, anche attraverso l’uso di transenne.