PlayStation 5 su Amazon, da oggi disponibile la nuova console Sony: tutti pronti per l’acquisto con un click

Oggi è il grande giorno: è finalmente disponibile in Italia la Playstation5. Sony ha organizzato diversi eventi per il lancio della nuova console di videogame, arrivata in anticipo già a diverse star, come Valentino Rossi e Ciro Immobile ma lanciata sul mercato, in contemporanea in tutta Europa, solo oggi.

In un momento in cui, a causa dell’emergenza coronavirus, è consigliato restare a casa, sono tantissimi coloro che acquisteranno la PS5 con un click, online. Ecco quindi che in tantissimi sono sintonizzati su Amazon in attesa del lancio ufficiale: al momento non è infatti possibile acquistare la PlayStation5 sul noto e-commerce, ma sembra che le console saranno disponibili verso ora di pranzo.

