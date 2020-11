Positivo al Covid tenta di salire su un treno a Bologna: chiusa la carrozza e denunciato l’uomo che doveva essere in quarantena

Alla stazione di Bologna, un cittadino senegalese positivo al Covid ha tentato di salire su un treno regionale diretto a Parma. L’uomo, che era sottoposto al regime di quarantena obbligatoria presso una comunità del modenese, è stato intercettato grazie ai controlli sui viaggiatori svolti dalla Polizia Ferroviaria. Scoperta la sua positività, gli agenti hanno provveduto a fare chiudere la carrozza e denunciato l’uomo per non avere rispettato la normativa inerente la diffusione del virus. La scoperta del viaggiatore positivo e’ stata fatta nell’ambito di una giornata straordinaria di controlli della Polizia Ferroviaria dell’Emilia-Romagna, denominata ‘Stazioni sicure’, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, nelle 48 stazioni dell’intero territorio regionale. Tra gli altri, e’ stato arrestato un cittadino slovacco che ha tentato di rubare in un supermercato che si trova all’interno della stazione ferroviaria di Bologna, mentre a Riccione e’ stato denunciato un cittadino romeno che si rifiutava di indossare la mascherina e ha anche insultato gli agenti. A Bologna sono stati inoltre sanzionati tre giovani per possesso di marijuana a uso personale. Complessivamente gli agenti hanno controllato oltre 500 persone e centinaia di bagagli.